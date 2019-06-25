حريق بمولد أحد أفران الإنتاج بشركة سيناء للمنجنيز.. ولا إصابات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن حريقا وقع صباح اليوم بالمولد القائم بتشغيل فرن إنتاج الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز.

وأضافت الوزارة أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن سبب الحريق يرجع إلى أن عملية صب الفيرومنجنيز من فرن الإنتاج إلى قوالب الصب نتج عنها تطاير شظايا وصلت للمولد القائم بتشغيل الفرن مما تسبب في احتراقه، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات للعاملين بالشركة.

وذكرت أن الفرن الذي حدث حريق بالمولد الخاص به يمثل إنتاجه حوالي 35% من إنتاج الشركة، حيث أن الشركة كانت تهدف لإجراء صيانة للفرن والمولد الخاص به خلال يوليو القادم، وسيترتب على هذا الحريق زيادة الفترة اللازمة للإصلاح وتشغيل الفرن لتصل إلى حوالي 6 أشهر.

ووجهت وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها شركة سيناء للمنجيز، بتشكيل لجنة فنية للمعاينة، وإجراء تحقيق فوري في أسباب هذه الحريق ومدى وجود إهمال أو تقصير تسبب فيه، ومدى كفاءة وفاعلية وسائل الأمن والسلامة بالشركة، مع تحديد المسئولية عن هذا الحريق، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتم إحاطتها بنتيجة التحقيق، مع إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في شأن هذا الموضوع، وفقا للبيان.

ويساهم في شركة سيناء للمنجنيز بنك الاستثمار القومي بنسبة 58.78%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 41.22%، وبعض البنوك والأشخاص الاعتبارية الأخرى بالنسبة المتبقية.