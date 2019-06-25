راية تفتتح المرحلة الثانية من مركز بياناتها باستثمارات 25 مليون جنيه

كتب- محمد علاء الدين:

افتتحت شركة راية لخدمات مراكز البيانات اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مركز البيانات الخاص بها.

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إن استثمارات المرحلة الثانية بلغت نحو 25 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالي استثمار نشاط مراكز البيانات نحو 150 مليون جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن استراتيجية الشركة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات في خططها نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث المنتجات والأدوات التكنولوجية.

وأوضح أن نحو 35% من عائدات قطاع مراكز البيانات التابعة لشركة راية دولارية حيث تقدم الشركة خدماتها لنحو 50 عميلًا من الشركات الدولية الكبرى.

وحول الرؤية المستقبلية للشركة، قال إن راية لتكنولوجيا المعلومات تؤمن بأهمية حلول الحوسبة السحابية، تقنية إنترنت الأشياء IOT، والبيانات الضخمة BIG DATA وتحليل تلك البيانات كمصدر غنى للمعلومات التي تساند الشركات والهيئات في تطوير أعمالها وفتح أسواق جديد وتقديم خدمات مستحدثة تناسب احتياجات المواطن في عصر الجيل الرابع للاتصالات.

كما أشار أيضا أن نجاح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة معالجة البيانات الضخمة فرصة ذهبية يجب أن تتضافر جميع الجهود من الجهات المعنية من أجل تحقيقه، لما سيعود على الاقتصاد المصري من خلق فرص عمل جديد، وتصدير خدمات مستحدثة للقارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.

وتقام المرحلة الثانية من مركز البيانات الجديد على مساحة 425 متر مربع يقوم على تشغيله أطقم عمل مدربة على أعلى مستوى احترافي.

وكشف خليل عن تأسيس شركة تابعة لراية في السعودية لتقديم خدماتها في صناعة مراكز الاتصال.