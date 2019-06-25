الإمارات توافق على صفقة استحواذ أوبر على كريم

القاهرة – مصراوي:

وافق سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم بعد الإعلان عنها في شهر مارس 2019، بحسب بيان صادر من أوبر اليوم الثلاثاء.

وقال المنصوري :"إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي، بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين".

وأضاف، أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام."

وأوضح البيان، أن الموافقة جاءت بعد مراجعة لجنة تنظيم المنافسة في الإمارات العربية المتحدة للاستحواذ المقترح، ودراسة السوق المعني بخدمات نقل سيارات الأجرة الخاصة.

وقال البيان، إن اللجنة وجدت أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركُز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.

وقالت شركة أوبر، إنها ترحب بقرار الإمارات الذي "يقضي بالموافقة دون قيد أو شرط على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة "كريم".

وأضافت الشركة، أن توحيد جهود شركتي "أوبر" و"كريم" ستقدم مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة."

وأوضحت أن هذه الصفقة فرصة مميزة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة.

وبالنسبة للركاب، ستساهم الصفقة في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب أوبر.