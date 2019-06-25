شركة أمريكية تطلق برنامجًا جديدًا لتأمين الملاعب خلال المباريات في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلن تامر هدايت خبير أمن المعلومات والمدير التنفيذي والعضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق الشركة برنامجًا جديدًا لتأمين المباريات.

وقال هدايت، إن مصر تتبع نظم أمنية حديثة في تأمين دورة الأمم الأفريقية، تعكس اهتمام الدولة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعتها للحلول الأمنية المتطورة ورغبة الحكومة في تطوير أمن المنشأت بما يضاهي أحدث النظم المتبعة عالمياً.

وأوضح هدايت أن تأمين المنشأت الرياضية وخاصة الملاعب والتي تستقبل أعداد ضخمة من الجمهور من مختلف الأطياف والفئات يجب أن يكون متطورًا بشكل كافي للحفاظ على أرواح المشجعين وعلى المنشأة ومواردها في ذات الوقت.

وأوضح أن شركته ابتكرت برنامجا متطورا لتأمين جميع الاستادات والمباريات التي تقام عليها من خلال برنامج تأميني تكنولوجي متطور، والذي أطلق عليه إسم "أوليمبس".

وأضاف هدايت: "البرنامج التأميني الجديد لتأمين المنشآت الحيوية يقوم على إنشاء شبكة الكترونية هدفها حماية المنشآت من أخطار السطو والعمليات الإرهابية وأي هجوم تتعرض له".

وتقوم فكرة برنامج "أوليمبس" على مجموعة منتقاة من التطبيقات المصنعة بأيدي متخصصين في مجال التأمين والإدارة وبعض هذه التطبيقات وليس مجملها متخصص في الشبكات اللاسلكية (RFID) وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مع إمكانية العمل في بيئة عمل العميل أو استخدام الحوسبة السحابية بجميع أشكالها.

وأضاف أنه بشكل مبسط فإن البرنامج قائم على عدد من الشاشات التليفزيونية و"أيديهات " لكل فرد داخل المباريات مربوط بالبرنامج وكاميرات العرض بما يؤكد أن أي فرد موجود داخل الاستاد يسهل تحديد مكانه في لحظات من خلال الايديهات عبر سيستم البرنامج .

وأشار هدايت إلى أن البرنامج قائم على أنه في حالة وجود أي مشاكل أمنية بضغطة زر يتم إغلاق جميع الأبواب والمنافذ إلكترونيا ويتم تحديد أي شخص غير مصرح له وتحديد موقعه من خلال نقاط حمراء تظهر على شاشات عرض البرنامج في لحظات وبذلك يسهل تحديد الهدف والتعامل معه.

وأكد هدايت أن برنامج " أوليمبس" الالكتروني الجديد تم تطبيقه بالفعل في العديد من الولايات الأمريكية في المدارس والأندية ودور السينمات.

وأضاف المدير الإقليمي لنيت سينك الامريكية بالشرق الأوسط وأوروبا، أن تكلفة البرنامج لا تساوي شيئًا أمام ما يمكن توفيره من حماية لأي منشآة ويتم حسابها حسب احتياجات كل منشآة وأن هذه التقنية حديثة جدا في منطقة الشرق الأوسط ومصر ستكون من آوائل المستفيدين منها.

ومجموعة نيت سينك نيت وورك، تضم مساهمين أمريكان ومصريين و يبلغ حجم رأس مالها 500 مليون دولار ومقرها الرئيسي بأمريكا ولها أفرع في مصر والسعودية والامارات والكويت.