وزارة التخطيط: تدريب مكثف للموظفين قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

كتب- عبدالقادر رمضان:

تخطط الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة خلال فترة تتراوح بين 7و8 سنوات.

وتشمل المرحلة الأولى لخطة الإصلاح نقل الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة 3 سنوات، والمرحلة الثانية تحديث الجهاز الإداري للدولة، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط، في مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من خطة الإصلاح تبدأ بدواوين عموم الوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة بعد تدريبهم وتأهيلهم.

وقالت الوزيرة إن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم في سنة أو سنتين، "هذا كلام غير عملي ولا واقعي".

وأشارت إلى أن الجهاز الإداري للدولة ضخم جدا حيث يضم 2443 كيان حكومي، في 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة.

وقالت الوزيرة إن الحكومة ستقوم بتدريب مكثف مع جهات مختلفة في الداخل والخارج.