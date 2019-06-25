  • عاجل:أجيري يرد على "منتقدي صلاح".. وحقيقة استبعاد وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    وزارة التخطيط: تدريب مكثف للموظفين قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

    12:26 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    وزارة التخطيط: تدريب مكثف للموظفين قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

    تخطط الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإ

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    تخطط الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة خلال فترة تتراوح بين 7و8 سنوات.

    وتشمل المرحلة الأولى لخطة الإصلاح نقل الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة 3 سنوات، والمرحلة الثانية تحديث الجهاز الإداري للدولة، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط، في مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل، اليوم الثلاثاء.

    وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من خطة الإصلاح تبدأ بدواوين عموم الوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة بعد تدريبهم وتأهيلهم.

    وقالت الوزيرة إن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم في سنة أو سنتين، "هذا كلام غير عملي ولا واقعي".

    وأشارت إلى أن الجهاز الإداري للدولة ضخم جدا حيث يضم 2443 كيان حكومي، في 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة.

    وقالت الوزيرة إن الحكومة ستقوم بتدريب مكثف مع جهات مختلفة في الداخل والخارج.

    وزارة التخطيط العاصمة الإدارية الجهاز الإداري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان