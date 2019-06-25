المركزي يطلق مبادرة تدريب الكوادر المصرفية الأفريقية بالمعهد المصرفي

كتب – مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية والبنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA .

وأوضح البنك في بيانه، أنه تم إطلاق التدريب من خلال المعهد المصرفي المصري وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

وأوضح البيان، أن المباردة، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، ومع توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، إن المعهد المصرفي المصري خلال الأسبوع الجاري بتدريب 40 مصرفيا أفريقيا بمقره، كما ستتم عقد دورة لأربعين متدربا آخرين في خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

وأضافت أنه جاري العمل الآن على إطلاق دورات متتالية بشكل دوري لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم ايضاً الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.