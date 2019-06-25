  • عاجل:أجيري يرد على "منتقدي صلاح".. وحقيقة استبعاد وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    المركزي يطلق مبادرة تدريب الكوادر المصرفية الأفريقية بالمعهد المصرفي

    11:51 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب – مصطفى عيد:

    أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية والبنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA .

    وأوضح البنك في بيانه، أنه تم إطلاق التدريب من خلال المعهد المصرفي المصري وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

    وأوضح البيان، أن المباردة، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، ومع توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

    وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، إن المعهد المصرفي المصري خلال الأسبوع الجاري بتدريب 40 مصرفيا أفريقيا بمقره، كما ستتم عقد دورة لأربعين متدربا آخرين في خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

    وأضافت أنه جاري العمل الآن على إطلاق دورات متتالية بشكل دوري لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم ايضاً الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.

    البنك المركزي مبادرة تدريب الكوادر المصرفية الأفريقية المعهد المصرفي التجارة الإفريقية

    الخبر التالى:

    حماية المنافسة يتلقى إخطارا من جلوفو وديليفري هيرو بالتوافق مع القانون
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان