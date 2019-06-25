تنمية الصادرات تختتم فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولتي استونيا ولاتفيا

كتبت- دينا خالد:

اختتمت أول أمس فعاليات البعثة التجارية المصرية التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي إلى دولتي استونيا ولاتفيا، برئاسة خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وقال خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن هذه البعثة تأتي في إطار توجه الوزارة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث تضمنت البعثة مجموعة من الأنشطة والفاعليات واللقاءات مع المسئولين والشركات الكبرى والمنظمات الأهلية والتي استهدفت تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

وأشار يوسف، إلى أن 10 شركات مصرية شاركت بالبعثة في قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وأضاف يوسف أن البعثة عقدت لقاءات ومقابلات بدولة أستونيا مع وزير الشئون الاقتصادية الاستونية المعنية بالتجارة والاستثمار لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح يوسف أن نشاط البعثة في لاتفيا تضمن لقاءات مع العديد من الجهات والشركات حيث تضمنت لقاء وزير الزراعة وكذا لقاء مع رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارة والتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية، ومسئولي وزارة الاقتصاد، ومسئولي وكالة الاستثمار والتنمية والتي تم خلالها بحث أوجه التعاون في مجالات الاستثمار والترويج للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن اللقاءات تضمنت اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات في لاتفيا في مجالات الأسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات ومستحضرات التجميل.

ودعا السفير خالد يوسف المستثمرين في استونيا ولاتفيا إلى استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ صادراتها إلى أسوق الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية خاصة الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول الكوميسا ودول تجمع الميركسور.