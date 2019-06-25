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    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:38 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

    أسعار الدولار أمام الجنيه


    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.71 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

    أسعار العملات سعر الدولار
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