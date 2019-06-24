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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في البنوك مع نهاية التعاملات

    06:14 م الإثنين 24 يونيو 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في البنوك مع نهاية التعاملات

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.71 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

    الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي

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