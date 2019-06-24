أي سكور تضع منظومة إلكترونية لميكنة إجراءات حظر السيارات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية

كتبت- منال المصري:

وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني " I-Score"بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي، لميكنة إجراءات حظر السيارات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية.

وقال بيان للشركة اليوم الاثنين إن الاتفاقية تهدف إلى تشغيل آلية إلكترونيــة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

وبموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم اتاحتها أليًا.

وقال البيان إنه تم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاث الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score حيث أن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

وبحسب البيان من المقرر تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر.

وقال البيان إنه سيتم إتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة الي الحد من حالات التزوير والاحتيال.

والجدير بالذكر بأن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.

وقال محمد كفافي، رئيس شركة أي سكور، إن أهم مزايا النظام الجديد الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات.