بنمو 77%.. المركزي: 64 مليار دولار موارد البنوك من النقد الأجنبي في عام

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن موارد البنوك من النقد الأجنبي سجلت 63.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل 36.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017، بنسبة نمو 76.5%.

وأشار المركزي في تقرير له، إلى أن تنازلات العملاء استحوذت على نسبة 71% من إجمالي هذه التدفقات خلال السنة الماضية لتسجل 45.2 مليار دولار مقابل 24.4 ملیار دولار تنازلات عملاء في السنة السابقة عليها.

وذكر المركزي أن من بين هذه التدفقات أيضا 18.5 مليار دولار استثمارات أجنبیة في المحافظ المالیة بنسبة 29% من إجمالي هذه التدفقات، وذلك مقابل 11.7 ملیار دولار استثمارات أجنبیة في المحافظ المالیة للعام الماضي.