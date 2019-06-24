البورصة تهبط 1% في ختام تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.07% إلى مستوى 13867 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين اليوم صافي بيع بقيمة 1.62 مليون جنيه، و5.88 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب شراء بقيمة 4.26 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.19% إلى مستوى 14017 نقطة في نهاية تعاملات الأمس.