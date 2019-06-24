ورشة عمل بين بورصتي مصر ولندن لتطوير قدرات تمويل الشركات الصغيرة

القاهرة – مصراوي:

عقدت إدارة البورصة بالتنسيق مع بورصة لندن، ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية في المسائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني لتمكينهم من التوسع والانطلاق.

وقالت البورصة في بيان اليوم الإثنين، إن ورشة العمل حضرها قيادات ممثلة عن عدة مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الافريقي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الصغيرة بقطاعات مختلفة تبحث عن التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية .

وتضمنت ورشة العمل 4 جلسات نقاشية تنوعت مابين الطريق الكفء لوصول الشركات إلى رأس المال المطلوب وتجارب عدد من الشركات الراغبة في التوسع وتبحث عن قنوات للتمويل، والتحديات والفرص خلال عملية القيد بسوق رأس المال للوصول إلى التمويل، وكيفية تعظيم الاستفادة من عملية التواصل المحترفة لدعم استراتيجيات النمو.

وتهدف البورصة من خلال ورشة العمل تعريف الشركات الطموحة بفرص زيادات رؤوس أموالها عبر أسواق المال تحديدا ، وكذلك تشبيكها مع المؤسسات الدولية للحصول على التمويل أيضًا، بحسب البيان.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن أسواق رأس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية.

وأضاف فريد، أن نظام الـ CRM الجديد والذي أطلقته البورصة مؤخرا يعمل بالقرب من كافة الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح.

وأوضح أنه يتطلع إلى أن تقوم كافة المؤسسات الدولية المشاركة في ورشة العمل بتعزيز عملها المشترك لتوحيد الجهود التي تدعم استراتيجية نمو الشركات الصغيرة الطموحة.