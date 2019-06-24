إجراءات اقتصادية سارة وأخرى صعبة ينتظرها المصريون خلال أيام "فيديوجرافيك"

كتب- مصطفى عيد:

ينتظر المصريون بعد أيام عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في مستوى معيشتهم وذلك مع دخول السنة المالية الجديدة التي تبدأ من أول شهر يوليو المقبل وتنتهي بنهاية يونيو 2020.

ومن المنتظر أن تشهد السنة المالية تطبيق عدد من الإجراءات سواء كانت إجراءات اقتصادية لاستكمال الإصلاح الاقتصادي، أو اجتماعية تعد من ثمار هذا الإصلاح وتساعد المواطنين على تحمل أعباء مراحله الأخيرة.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر حدوثها خلال الأيام والأسابيع المقبلة مع دخول السنة المالية.