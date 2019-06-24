عملة "بتكوين" الرقمية ترتفع إلى أعلى مستوى في 15 شهرا

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر العملة الرقمية بتكوين فوق مستوى 11 ألف دولار لأول مرة في 15 شهرا، لتعوض أكثر من نصف الزيادة التي جذبت انتباه المستثمرين الرئيسيين قبل انفجار فقاعة العملة المشفرة العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، قال جورج ماكدونو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلوكتشين بلندن: "ارتداد بتكوين كان غير عادي إلى حد ما".

وارتفع بتكوين إلى مستوى 11251 دولارا اليوم الاثنين بنسبة زيادة 13% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2018، بحسب بلومبرج.

وكانت العملة المشفرة الأكبر حققت ارتفاعا حادا في أواخر عام 2017، بلغ ذروته فوق مستوى 19500 دولار، قبل تحرك شبه متواصل نحو الانخفاض خلال فترة كبيرة من 2018، حيث تراوح السعر بين 3300 و4100 دولار لعدة أشهر.

وقالت بلومبرج إن رحلة بتكوين تسارعت في شهر أبريل الماضي متسببة في حيرة للمراقبين في محاولة لتحديد سبب الزيادة.

وقال مات جرينسبان كبير محللي السوق في "إي تورو": "لقد نضجت السوق بشكل كبير منذ آخر مرة تجاوزت فيها بتكوين مستوى 10 آلاف دولار".

وأشارت الوكالة إلى أنه على النقيض من العام الماضي، هناك الآن دلائل على تجدد الاهتمام السائد بالعملات المشفرة، وتقنية "بلوكتشين" الأساسية والتي ظهر أبرزها في عملة "ليبرا" التي يعتزم "فيسبوك" إصدارها.

وتعمل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مع مجموعة واسعة من الشركاء منها فيزا، وأوبر، لتطوير النظام الذي اجتذب بالفعل الانتباه والنقد من السياسيين الذي أثاروا مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وقال إدوارد مويا كبير استراتيجي السوق في شركة أواندا كروب إن ظهور ليبرا يرفع جميع العملات الرقمية الرئيسية إلى أعلى.

وأضاف أن من المرجح أن يستمر تذبذب بتكوين، حيث يعتبر مستويا 12 ألفا و15 ألف دولار نقطتي مقاومة حرجتين.