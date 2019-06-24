سعر الدولار ينخفض عالميًا بعد أكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر

القاهرة- وكالات:

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات المنافسة، اليوم الاثنين، بعد أن مني بأكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي فتح فيه البنك المركزي الأمريكي الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، اليوم الاثنين، بنسبة 0.2% إلى 96.028، وكان المؤشر قد هبط 1.4% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف فبراير الماضي.

ويركز المستثمرون على ما إذا كانت واشنطن وبكين ستستطيعان تسوية الحرب التجارية بينهما في قمة اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانع شو ون، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة تقديم تنازلات في محادثات التجارة.وواصل اليورو مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي، حين صعد 1.4%، وارتفع اليوم نحو 0.15 % إلى 1.1386 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 مارس الماضي، وسجل في أحدث تعاملات 1.1381 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى حد كبير عند 1.2751 دولار، وانخفض قليلا أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 89.31 بنس لليورو.