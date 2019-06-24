أسعار الذهب تعاود الصعود بمصر.. والجرام يقفز 4 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 652 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 648 جنيهًا أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو559 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 745 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5216 جنيهًا.

وعالميا، رتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمن، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1403.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وسجل الذهب 1410.78 دولار الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1407.10 دولار للأوقية.