قطاع الأعمال العام تبحث فرص الاستثمار والتعاون مع الصين

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الإثنين، إنها بحثت سبل التعاون مع سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وفرص الاستثمار المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.

وبحث مسؤولو الوزارة مع لياو ليتشيانج السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وهان بينج وزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، أبرز القطاعات التي يمكن التعاون بها، خاصة قطاع السيارات والإطارات والملابس الجاهزة والمجالات الزراعية.

وقالت الوزارة، إنها تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السيارات وتسعى لإحياء شركتي النصر والهندسية للسيارات اللتان تمتلكان بنية تحتية جيدة وفي ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وخلال اللقاء، أشار مسؤولو الوزارة إلى ما يمكن تقديمه من تسهيلات ومحفزات من جانب الحكومة المصرية لتشيجع الشريك المرتقب.

واستعرض مسؤولو قطاع الأعمال، ملامح مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه من خلال تحديث كافة المراحل التصنيعية من الحليج إلى الغزل والنسيج وصولًا إلى الملابس الجاهزة، وشراء أحدث الماكينات.

وأشارت الوزارة إلى وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية للتعاون بشأن مشروع التوسع في إنتاج الإطارات لشركة النقل والهندسة، وفرصة للشراكة مع شركة جنوب الوادي والتي تمتلك 30 ألف فدان في توشكي صالحة لمشروعات زراعية وتربية الماشية وإنتاج الألبان.

وأشارت الوزارة إلى عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية وما وصلت إليه من مراحل متقدمة والحرص على تعزيز التعاون على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين.



وقال السفير الصيني، إنه حريص على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي بين مصر والصين واللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

وأوضح لياو، أن مصر تعد رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، كما أن الصين تساهم في العديد من المشروعات العملاقة في مصر، بحسب البيان.