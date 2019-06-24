جوجل تخطط لمساعدة 200 ألف شركة مصرية في التواجد على الإنترنت

كتب- محمد علاء الدين:

قال هشام الناظر مدير عام شركة جوجل في مصر، اليوم الاثنين إن أولوياتنا في مصر تركز على الشركات والشباب وتحسين مهارتهم الرقمية وكذلك المستخدمين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم: "خصصنا فريقًا مخصوصًا لمصر لتحسين تجربة المستخدمين في مصر عن منتجات جوجل".

وقال إن محرك البحث جوجل من أكثر المنتجات المستخدمة في مصر وتعد الوظائف والرحلات ومباريات كرة القدم هي أكثر المميزات التي حسنتها جوجل في محرك البحث الخاص بها في مصر وذلك تماشيا مع توجهات استخدام المصريين.

كذلك تم إطلاق مساعد جوجل الذكي باللهجة المصرية في إبريل الماضي، وبذلك يمكن للمصريين توجيه أي سؤال لمساعد جوجل وسيفهم لهجتهم ويرد عليهم باللغة العربية الفصحى.

وبحسب الناظر تعمل جوجل على دعم تواجد الشركات المصرية على الإنترنت وتخطط لمساعدة 200 ألف شركة مصرية في التواجد على الإنترنت وذلك من خلال زيادة الوعي بأهمية وجود موقع لهم على الإنترنت وإطلاق برنامج جديد اسمه اد وورد إكسبريس بالعربي لتبسيط إطلاق حملات اعلانية على الإنترنت بشكل مبسط.

وأضاف نخطط لتحسين المهارات الرقمية للشباب المصري، وبدأنا ذلك من خلال برنامج مهارات جوجل والذي يحوي معلومات وتدريبات على التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وغيرها من المهارات الرقمية، وحتى الآن خلال عام واحد دربنا 40 ألف شاب نصفهم من النساء. ونخطط زيادة عدد المتدربين إلى 100 ألف شخص.