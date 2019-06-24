"سيدبك" توقع عقد شراء أرض لاستغلالها في مشروع التوسعات الجديدة

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" العقد النهائي لشراء أرض شركة الإسكندرية فيبر المزمع استغلالها في إقامة مشروع توسعات "سيدبك" الجديد لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول إن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج عمل الوزارة للتوسع في صناعة البتروكيماويات وزيادة الطاقة الإنتاجية لها للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير لتوفير مورد دولاري، وزيادة القيمة المضافة من الثروات البترولية والغازية لصالح الاقتصاد المصري.

ووقع العقد مسعد القصبي رئيس شركة سيدبك مع كل من عبد الله العادلي المصفي القانوني لشركة الإسكندرية فيبر، وكيشان أجروال عن مجموعة "اديتيا بيرلا" الهندية التابعة لها شركة الإسكندرية، إلى جانب المستشارين المالي والقانوني لشركة الإسكندرية.

وقال رئيس شركة "سيدبك" إنها استهدفت من عملية شراء الأرض استغلالها في خططها التوسعية لإقامة مشروعها الجديد لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بتكلفة استثمارية حوالي 1.2 مليار دولار، وطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويا.

وأضاف أن المنتج النهائي من هذا المشروع يدخل في العديد من الصناعات كصناعة مواسير التحمل الحراري، ووصلات المواسير، والسجاد والمنسوجات الصناعية، والألواح البلاستيكية، وعبوات المواد الغذائية، ومواد التعبئة والتغليف، وصناعة السيارات، والشكائر المنسوجة، والمستلزمات الطبية.

وأعرب القصبي عن شكره لوزارة البترول على دعمها الكامل لمشروع التوسعات ومتابعتها المستمرة لخطوات التنفيذ لتذليل أي تحديات للمساهمة في النهوض بصناعة البتروكيماويات كمصدر من مصادر الدخل القومي والإيرادات، وفقا للبيان.

كما أعرب عن شكره للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على توفيرها كافة سبل الدعم الممكنة للمشروع والمتابعة الدائمة من أجل الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروع وإنجازه وفق الجدول الزمني، بحسب البيان.

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