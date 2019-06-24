جمال نجم: 28 بنكًا يتوافقون مع شرط الحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك

كتبت: منال المصري

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن أن هناك ٢٨ بنكًا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك في مشروع قانون البنوك الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال.

وقال لمصراوي إن هذه البنوك تتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المقدر إلى 5 مليارات جنيه المنصوص عليه في قانون البنوك الجديد ولا يحتاجون لضخ أموال زيادة من المساهمين.

وكان مصراوي انفرد بنشر تنظيم شروط تراخيص البنوك في مشروع قانون البنوك الجديد حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في موسكو، إن هناك بعض البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لديها القدرة على زيادة رأس مالها مباشرة من الأرباح المحتجزة دون ضخ أموال من المساهمين.

وقال إن نسبة البنوك التي يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لاتمثل أكثر من 1% بالجهاز المصرفي وقانون البنوك الجديد أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم إما من خلال استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة أو ضخ أموال من المساهمين.

وأضاف أن رفع رأسمال البنوك 5 مليارات جنيه تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما تعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.