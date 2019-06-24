ايتيدا توقع مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس لدفع عمليات التحول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مذكرة تفاهم مع شركة "جونيبر نتوركس" لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والمهارات الرقمية>

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين إن مذكرة التفاهم تهدف لتطوير المشروعات التكنولوجية لدفع عمليات التحول الرقمي.

ووقع الاتفاقية هالة الجوهري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، ورامي رحيم الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس.

وقال بيان الوزارة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال صقل المهارات لدى الكوادر البشرية المصرية وتطوير المعرفة واحتضان المواهب والكفاءات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتفق الطرفان على أن ترتكز هذه الشراكة على تقديم برنامج ومحتوى تعليمي شامل يعتمد على أفضل الممارسات الحالية لشركة جونيبر، ويهدف الى تعزيز المحتوى المعرفي والأكاديمي وبالأخص لطلبة وخريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة في مصر مما يؤهلهم لاكتساب مجموعة متخصصة من المهارات التقنية، كما يهدف البرنامج الى زيادة أعداد الكوادر المدربة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالأخص في مجال الخدمات والشبكات.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في تطوير عدد من المبادرات التي تخدم عمليات التحول الرقمي لتطوير مشروعات وخدمات تكنولوجية مقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار الطلب المتزايد على خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.