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أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:34 ص الإثنين 24 يونيو 2019
أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6 قروش إلى 17.75 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 16.71 جنيه.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك التعمير والإسكان
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