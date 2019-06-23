شيخ الأزهر يلتقي رئيس البورصة المصرية

القاهرة- مصراوي:

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن محمد فريد صالح رئيس البورصة عرض على شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، خلال لقاء بينهما، برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية.

وأضافت أن فريد عرض إتاحة برنامج تدريبي شامل لطلاب جامعة الازهر بمختلف كلياتها، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني، وكذلك توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الآليات والمنتجات الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية.

وأكد شيخ الأزهر أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية، معبرًا عن دعمه لأية مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، بحسب البيان.