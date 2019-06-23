"أفريكسيم بنك" يوافق على توزيع 69 مليون دولار من أرباح 2018

موسكو- منال المصري:

وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، على توزيع 69 مليون دولار من أرباح البنك لعام 2018، على المساهمين في رأسمال البنك.

وقال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة "أفريكسيم بنك"، إن إجمالي إيرادات البنك ارتفع بنسبة 24% في عام 2018 ليصل إلى 806 ملايين دولار، بينما ارتفع صافي الدخل إلى 276 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 26% عن مستواه في عام 2017.



وسجل البنك صافي أرباح بقيمة 285.5 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة 24%، بحسب أوراما.

وأضاف أوراما أن إجمالي أصول البنك، بما في ذلك الالتزامات الطارئة، ارتفع بنسبة 16% من 13 مليار دولار في عام 2017 إلى 15 مليار دولار في عام 2018.

وذكر أن نمو الأرباح يعكس أداء النمو في إيرادات الفوائد والرسوم من المصادر المتنوعة حسب الجغرافيا والمنتجات المالية.



ويأتي ذلك بعد اعتماد الجمعية العامة لـ "أفريكسيم بنك" نتائج أعمال البنك عن 2018 خلال اليوم الثالث للاجتماعات السنوية الـ 26 والمنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، والتي تعقد للمرة الثانية في تاريخ البنك خارج الدول الأفريقية.

وتحدث خلال مؤتمر البنك أكثر من 100 متحدث، بما في ذلك الوزراء ومحافظو البنوك المركزية وخبراء الموضوعات وقادة الأعمال وممثلو منظمات التجارة الدولية ووكالات ائتمان التصدير وخبراء تنمية التجارة العالمية والأفريقية والأكاديميون، وذلك خلال الأيام الثلاثة للاجتماعات التي افتتحت في 20 يونيو.

وركزت الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام على موضوع "تسخير الشركات الناشئة في عصر النزعة الحمائية".

وتعد مصر من أكبر المساهمين في رأسمال "أفريكسيم بنك"، وكذلك مصر دولة المقر للبنك الذي يعتبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف الأفريقية تهدف لتمويل وتشجيع التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتأسس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفارقة، والمستثمرين غير الأفارقة.

كما قرر البنك خلال اجتماعاته السنوية الـ 26 تعيين عضو جديد في مجلس إدارتها وقرر الاحتفاظ بنيجيريا، في هذا المنصب لمدة عام آخر.



وأكدت الجمعية العمومية خلال دورة أفريكسيم بنك غير العادية في نواكشوط في يوليو 2018، على أن قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي اعتمدت البنك في الاتحاد، مما سمح للاتحاد الأفريقي باعتماد معظم مبادرات البنك الرئيسية باعتبارها مبادرات قارية.

ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تسريع اعتماد مثل هذه المبادرات على المستوى الوطني، وبالتالي تحسين سرعة التنفيذ بتكلفة أقل.



وأوضح أوراما أن اعتماد البنك في الاتحاد الأفريقي يمثل امتيازًا للبنك لم يكن يتمتع به في السابق سوى بنك التنمية الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وشملت أبرز أحداث الاجتماعات السنوية للبنك إطلاق تقرير التجارة الأفريقية 2019، وبرنامج مخصص للتعاون في مجال الاستثمار بين روسيا وأفريقيا، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية في هذا الحدث.