جوجل تبدأ تعيين فريق عمل لفرعها في مصر خلال أشهر

كتب- محمد علاء الدين:

قال لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن "خلال الشهور المقبلة سنبدأ في تعيين فريق عمل لجوجل يعمل في مكتبنا بالقاهرة".

وأضاف في بيان صحفي لوزارة الاتصالات اليوم الأحد بعد لقاءه مع مسؤولي وزارة الاتصالات أن الشركة تتطلع للعمل بشكل أكثر قربًا مع مستخدمينا وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر.

وكان كاتاروزي قال في بيان صحفي اليوم لوزارة الاستثمار إن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا، وضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان تناول اللقاء استعراض الخطط الاستثمارية لشركة جوجل العالمية في مصر وأفريقيا، وبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة الاتصالات في البيان، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتعددة التي عقدتها الوزارة مع شركة جوجل خلال الفترة الماضية لتعزيز استثمارات الشركة في مصر في مجالات مختلفة ومنها بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع استعرضت وزارة الاتصالات حزمة التشريعات التي أعدتها خلال الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما استعرضت الوزارة استثماراتها في تأهيل الشباب من خلال تنفيذ عدد من المبادرات في مجال بناء القدرات، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة لتوفير البيئة الحاضنة الابتكار وتوفير الكوادر المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق الربط بين احتياجات الصناعة ومخرجات المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.