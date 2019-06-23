أسعار الأرز تنخفض 20% في الأسواق والكيلو يصل إلى 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الأيام الماضية نتيجة تراجع أسعار الأرز الشعير، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و20%، خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الكليو بين 8 و10 جنيهات بحسب النوع والجودة.

وأرجع حامد، تراجع الأسعار إلى تراجع سعر طن الأرز الشعير خلال الأيام الماضية.

وانخفض سعر طن الأرز الشعير بنحو 25%، ليهبط إلى حوالي 4700 جنيه للطن مقابل 6 آلاف جنيه، وسعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى 5100 جنيه مقابل 7 آلاف جنيه، بحسب قول مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي.

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إذا استمر تراجع سعر الأرز خلال الفترة المقبلة، ستطالب الشعبة بإعادة فتح باب تصدير الأرز للاستفادة من الكميات الوفيرة منه.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي.

وتابع شحاته، أن المحصول الجديد من الأرز سيطرح خلال شهر أغسطس، مما سينتج عنه زيادة أكثر في المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن الشعبة ستطالب بالاستفادة من الكميات الوفيرة من الأرز حتى لا يتم إهداره كعلف للحيوان.