الإحصاء: تراجع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 8.4% خلال شهر أبريل

كتب- محمد علاء الدين:

تراجع نشاط الصناعات التحويلية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بشهر مارس الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، تراجع في أبريل الماضي إلى 131.84 نقطة من 143.94 نقطة في شهر مارس الماضي.

وأضاف الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية سجل 82.65 نقطة خلال أبريل الماضي بزيادة قدرها 16% عن شهر مارس الذي بلغ فيه الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 71.22 نقطة.

وبحسب بيانات الجهاز بلـغ الرقــــم القيـــاسـي في صناعة المنتجات الغذائية 82.44 نقطة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي حيث بلغ 108.66 بنسبة انخفاض قدرها 24.1% وذلك بسبب موسمية إنتاج السكر.

فيما بلـغ الرقـم القياسي في صناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 178.96 نقطة خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس حيث بلغ 181.73 نقطة بانخفاض قدره 1.5٪ وذلك بسبب الإنتاج طبقا للعقود الموقعة.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي للصناعات التحويلية الأخرى 80.89 نقطة خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس حيث بلغ 67.28 بارتفاع قدره 20.2% وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات ( خان الخليلى ) وارتفاع أوامر التصدير للمنتجات المكتبية.