بعثة تجارية مصرية تزور لاتفيا لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين

القاهرة- مصراوي:

نظم المجلس المصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان، بعثة تجارية إلى لاتفيا بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات الناجحة بأستونيا، بمشاركة عدد من المسئولين ورؤساء الشركات والمستثمرين المصريين.

وقال معتز رسلان، رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي، في بيان صحفي إن لاتفيا تمثل المحطة الثانية بعد أستونيا في أجندة البعثة التجارية التي تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدولتين، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف رسلان أن البعثة عقدت عددا من اللقاءات الهامة مع الجانب اللاتفي، لبحث عدد من العروض من كبرى الشركات في لاتفيا لبحث التعاون المشترك، وتضمنت لقاء مع شركة أولين فارم المتخصصة في صناعة الأدوية وشركة إن بي كيه المتخصصة في صناعة مزيج الأسمدة عالي الجودة وكذلك لقاءات مع شركة انفوتيك المزود العالمي للحلول البرمجية لوثائق الهوية الإلكترونية وبطاقات الدفع.

وأشار رسلان إلى أنه تم عقد لقاء آخر مع برلمان المزارعين والذي يضم كبار تجار الحبوب في لاتفيا وتم بحث فرص التعاون فى مجال الحاصلات الزراعية.

وأوضح رسلان، أن اللقاءات كانت مثمرة للغاية وهناك فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في الكثير من المجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

وشارك في الوفد المصري، خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، وشريف إبراهيم مدير علاقات المستثمرين بهيئة الاستثمار، ووفد من رجال الأعمال المصريين، بحسب البيان.