تراجع كبير في أسعار اللحوم والمواشي.. و3 أسباب وراء الانخفاض

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بنحو 20 جنيها في المتوسط في الكيلو الواحد.

وأضاف عبد الباسط أن "سعر كيلو اللحمة انخفض في الأيام الأخيرة إلى بين 130 و150 جنيهًا، مقابل من 150 و170 جنيهًا".

وأشار عبد الباسط، إلى تراجع سعر المواشي القائمة (الحية) إلى بين 50 و52 جنيهًا للكيلو منذ بداية الشهر الجاري، مقابل بين 60 و65 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع عبد الباسط انخفاض أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة، إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن توافر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة والعجول السودانية في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والأسواق، والتي تجد إقبالاً كبيرًا من المستهلكين.

وتابع عبد الباسط، أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل المربيين يخشون من حالات النفوق، مما جعل هناك كميات كبيرة من العجول المعروضة للبيع، وأي تأخير سيجعلها تستهلك علفًا زيادة أو نفوقها مما يسبب خسائر للمنتجين.

وتوقع عبد الباسط، أن تعود الأسعار للارتفاع مع اقتراب موسم عيد الأضحى، حيث أن غالبًا المواسم يسبقها ارتفاع في الأسعار من قبل التجار.