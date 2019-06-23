جوجل: تحسن مناخ الاستثمار يدفعنا لإعادة افتتاح مكتبنا بمصر قريبا

كتب- مصطفى عيد:

قال لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا، وضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد، أضاف كاتاروزي خلال لقاء مع مسؤولين بوزارة الاستثمار، إن شركته تعمل على دعم رواد الأعمال والابتكار، موضحا أن الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة.

وتدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة لـ "جوجل كامبس" في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن، ومدريد، وبرلين، وفقا لكاتاروزي.

وعملت الحكومة على إصدار عدد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها في السنوات الثلاثة الأخيرة، ومن هذه التشريعات قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات، وقانون سوق رأس المال، وقانون التراخيص الصناعية.

وبحث كاتاروزي مع مسؤولي وزارة الاستثمار، خلال اللقاء، زيادة التعاون بين الوزارة وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وأفريقيا خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم، وفقا للبيان.

وقالت وزارة الاستثمار إنها دعمت نحو 33 شركة ناشئة في المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة "فكرتك شركتك"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التابعة لوزارة الاستثمار.

وحضر اللقاء مارتن روزيك مدير السياسات العامة للشرق الأوسط بشركة جوجل، وسليم ايدي مدير السياسات والعلاقات العامة والحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة.

وعقب اللقاء، أجرى المدير التنفيذي لشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جولة في مركز خدمات المستثمرين، حيث تعرف على الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وفقا للبيان.