ماجد شوقي رئيسا تنفيذيا لبلتون.. وإبراهيم كرم عضوا منتدبا

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة وافق على ترشيح ماجد شوقي لمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، وإبراهيم كرم لمنصب العضو المنتدب، وعرض الترشيح على الجمعية العامة للشركة للموافقة طبقا للقواعد المعمول بها.

وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة قبل استقالة سامح الترجمان رئيس الإدارة، وباسم عزب العضو المنتدب، وشيرين حلمي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وأحمد لطفي سليمان عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وتقديم الشكر لهم على المجهود المبذول منهم خلال السنوات الماضية لدعم الشركة والاستفادة من خبراتهم.

وكانت بلتون أعلنت في بيان للبورصة في 23 مايو الماضي، أن الإدارة العليا لها اتفقت مع شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار- الشركة المالكة لبلتون- على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بين الطرفين، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت بلتون وقتها، أنه بناءً على هذا الاتفاق سيتقدم سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة، وباسم عزب العضو المنتدب باستقالتهما من مجلس إدارة الشركة.

وتمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة 70% من أسهم شركة بلتون المالية القابضة، بينما تمتلك شركة أكت فاينانشال 9.56%.

ووفقا لبيان اليوم، شغل ماجد شوقي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة بعد أن كان عضوا منتدبا للمجموعة لمدة 3 أعوام، وشغل منصب رئيس البورصة المصرية منذ يوليو 2005 حتى يوليو 2010 بعد أن كان نائبا للرئيس لمدة سنة تقريبا.

ومثل شوقي هيئة سوق المال في مجلس إدارة البورصة خلال الفترة من 2002 وحتى منتصف عام 2004، كما شغل منصب مستشار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لشؤون أسواق المال منذ 1993 لمدة 12 عام تقريبا.

وشارك ماجد شوقي بدور فعال منذ عام 2002 في نشر وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بحسب البيان، ففي عام 2003 شغل منصب المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري إلى أن تم تعيينه نائبا لرئيس البورصة في منتصف عام 2004، وشارك في كتابة أول قواعد لحوكمة الشركات بمصر في عام 2004.

وقالت بلتون إن شوقي لديه خبرة واسعة في إعادة هيكلة الشركات وإدارة الأصول، وشغل عضوية كلٍ من مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمي (WFE)، وشركة مصر للمقاصة، والبريد المصري، ومركز المديرين المصري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، كما كان رئيساً لاتحاد البورصات الأفريقية لفترتين متتاليتين.

وماجد شوقي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصادات التمويل من كلية كوين ماري بجامعة لندن في المملكة المتحدة.

فيما عمل إبراهيم كرم رئيسا تنفيذيا لصندوق تحيا مصر منذ فبراير 2018 حتى يوم 10 يونيو 2019، ويمتلك خبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 23 عاما في مجالات الاستثمار وبنوك الاستثمار، وعمل لأكثر من 14 عاماً في دول الاتحاد الأوروبي و أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

وتولى كرم العديد من المناصب العليا والقيادية في عدة شركات ومتعددة الجنسيات بحجم أعمال بلغ أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، كان أحدثها في أمستردام بالمقر الرئيسي لواحدة من كبرى شركات الاتصالات الدولية العاملة في أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للأسواق الناشئة.

وحصل كرم على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماسترخت بهولندا، وفقا للبيان.

وقال ماجد شوقي إنه "لمن دواعي سرورنا انضمام كرم كعضو منتدب لشركة بلتون المالية القابضة بما يتملكه من خبرة دولية واسعة في العديد من المجالات التي سوف تساهم في استمرار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة بلتون والتوسعات المستقبلية وإثراء بيئة العمل فضلا عن تعظيم العائد للمساهمين".

وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على مساهمتهم الكبيرة في إدارة الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية".