انخفض بـ "البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.