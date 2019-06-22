الغرف التجارية: 10 مليارات دولار استثمارات 10 شركات مصرية بأفريقيا في 6 أعوام

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خلال 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالي استثمارات أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة إفريقية ما يقرب من 10 مليار دولار خصصت في تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري الموزمبيقى، أن الاتحاد يسعى إلى زيادة التعاون مع موزمبيق على المستوى الاستثماري والتجاري.

وأشار الوكيل إلى أن قيام شركات مصرية أخرى بضخ استثمارات لتمويل مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، لافتا إلى أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد في تنزانيا الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا.

وأكد أنه يمكن للجانب الموزمبيقي الاستفادة من خبرة مصر في التنفيذ السريع لمشروعات كبري مثل ممر قناة السويس والعاصمة الإدارية وإنشاء عشرات من المدن الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية وآلاف الأفدنة من مزارع الأسماك في غضون بضع سنوات.

وقال الوكيل إن مصر تعد أرض الفرص على صعيد التجارة والصناعة والبنية التحتية بجانب الزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة بطبيعة الحال، مشيرا إلى إنه بتعداد يفوق 100 مليون مواطن ومعدلات أجور مرتفعة تمكنت مصر من تبوأ مكانة أكبر سوق محلي في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق إقليمية كبرى من خلال الموانئ الجديد ومناطق التجارة الحرة.

وذكر أن مصر تتيح فرصة ممتازة للشركات الأجنبية للتجارة والاستثمار والصناعة إلى جانب زيادة الصادرات المشتركة إلى دول العالم الثالث من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح أنه يمكن استغلال مكانة مصر كمحور للتجارة العابرة للمنطقة يمكن من خلاله النفاذ اليسير والسريع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من المناطق الحرة الحديثة في مصر ومرافق العبور.