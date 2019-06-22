وكيل المركزي: 3 بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر

كتبت منال المصري:

كشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر.

وأضاف لمصراوي أن هذه البنوك تستعين حاليًا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي العام الماضي أن المركزي يدرس إصدار بنك رقمي بهدف إتمام جميع العمليات المصرفية على الموبايل مما يساهم في توفير جهد العميل وسرعة تقديم الخدمة و تقليل النفقات على البنوك مقارنة بالبنوك التقليدية التي تستهلك كهرباء وصيانة وإيجار وغير ذلك.

وقال حسين إن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من المركزي كما ينص القانون الجديد على أنه من حق المركزي وضع متطلبات رقابية مختلفة للبنوك الرقمية.

وذكر حسين أن عدد المحافظ الذكية وصل 13 مليون محفظة مصدرة من البنوك حيث أن المركزي يشترط على البنوك أن تكون المحافظ نشطة بنسبة لاتقل عن 10% من إجمالي المحافظ الصادرة وبما لا يقل عن 250 ألف عميل.

وأوضح حسين أنه تم إتاحة 5.5 مليون بطاقة مدفوعة مقدما لميكنة المدفوعات من البنوك للعملاء.

وقال إن بنكين جدد تقدموا للحصول على رخصة كيو آر كود ولكن طلبنا منهم تعديل الدراسة المالية حيث حصلت 7 بنوك على ترخيص من المركزي لتقديم الخدمة وهم بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني والإسكندرية والعربي الأفريقي والقاهرة.