مصر تستحوذ على 37.5% من تمويلات أفريكسيم بنك العام الماضي

موسكو-منال المصري:

حقق البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أرباحًا بقيمة 285.4 مليون دولار خلال العام الماضي، بنمو قدره 24% عن عام 2017.

وقال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة افريكسيم بنك، اليوم السبت خلال الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الروسية موسكو، إن أصول البنك حققت نموًا بنسبة 13% لتسجل 13.42 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة 11.91 مليار دولار في2017، فيما حقق البنك نموا كبيرا في صافي القروض والسلف بنحو 30.3%.

وبحسب أوراما، ضخ أفريكسيم بنك تمويلات لدول أفريقية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي واستحوذت مصر على 37.5% من هذه التمويلات بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضاف، تركز استراتيجية البنك في السنوات الخمس المقبلة على أربعة محاور أساسية، هي "تحسين التجارة داخل أفريقيا، تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات، تعزيز قيادة التمويل التجاري، وتحسين السلامة المالية والأداء".

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ 26 لأفريكسيم بنك والذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو، على مدار ثلاثة أيام.