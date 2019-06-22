المغربي: الانتهاء من نقل جميع ورش مجرى العيون خلال أسبوعين

كتبت- دينا خالد:

قال ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المسؤولة عن إدارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود، إنه سيتم الانتهاء من أعمال نقل ورش مجري العيون إلى الروبيكي بالكامل خلال أسبوعين.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن عدد الورش المتبقية في منطقة مجرى العيون ولم يتم نقلها 15 ورشة، مقابل 50 ورشة في بداية الشهر الجاري.

"المتبقي حوالي 15 ورشة، وأعمال النقل ستنتهي خلال 15 أو 20 يومًا، وهي ورش صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 و300 متر، وتمثل نسبة ضئيلة جدًا من حجم الإنتاج." بحسب المغربي.

وأشار المغربي إلى أن أغلب مدابغ مجرى العيون انتقلت إلى الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت تمثل نحو 99% من القدرة الإنتاجية للسوق.

وأوضح المغربي، في تصريح سابق، أنه تم تكثيف العمل في المدينة بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، لتعجيل الانتهاء من المشروع، والإسراع في عملية تفريغ منطقة مجرى العيون.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بمساحة إجمالية للمدينة نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.