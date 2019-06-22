"أفريكسيم بنك" يطلق رسميًا منصة الربط الإلكتروني بين بنوك الدول الأفريقية

موسكو- منال المصري:

أعلن بنديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، عن الإطلاق الرسمي لمنصة الربط الإلكترونى بين البنوك في الدول الأفريقية من خلال النظام الإقليمي للمقاصة والمدفوعات والتسويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للبنك السادس والعشرين في موسكو، والذي يعقد لأول مرة خارج قار أفريقيا.

قال أوراما، إن هذا الربط الإلكتروني بين البنوك بالدول الأفريقية سيكون له دورًا في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية، كما يسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

وكانت نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الإفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، قالت في تصريحات سابقة إن النظام الجديد للربط الإلكتروني سيكون له دورًا في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى فيما بينها وزيادة التجارة بين مصر ودول الكوميسا.

وتعد مصر من أكبر المساهمين في رأس مال أفريكسيم ويعتبر لفريكسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف الأفريقية يهدف لتمويل وتشجيع التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتأسس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفارقة، والمستثمرين غير الأفارقة.