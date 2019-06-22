القابضة للكيماويات تستهدف زيادة أرباح شركاتها التابعة 85% العام المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2019/2020.

وقال بيان صحفي للوزارة اليوم السبت إن الشركة القابضة كوحدة مستقلة تستهدف إيرادات إجمالية بنحو 2 مليار جنيه وصافي ربح 738 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات النشاط المستهدفة للشركات التابعة للعام المالي المقبل إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه فعلي 2017/2018 بنسبة نمو 28%.

وقال البيان إن صافي الربح المستهدف بلغ 3.7 مليار جنيه بمعدل نمو 85% مقارنة بنفس الفترة.

ورفعت الجمعية العامة قيمة المستهدف من الصادرات إلى نحو 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 159% مقارنة بعام 2017/2018.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مشروع "كيما 2" جاهز لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح في الموعد المقرر في 30 يونيو الجاري، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه.

وأضاف مصطفى، أن مشروع "كيما 2" يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء.