قطاع الأعمال: مليار جنيه حصة المالية من بيع 4.5% من الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت في بيان صحفي إن حصة وزارة المالية من طرح نسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة بلغت مليار جنيه.

وبحسب بيان للوزارة فإن الجمعية العامة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية اعتمدت صرف مبلغ 200 مليون جنيه لوزارة المالية كتوزيعات إضافية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابع لها الشرقية للدخان.

وأضاف أن بهذا المبلغ ارتفعت حصة الدولة من أرباح الشركة عن العام المالي الماضي إلى 338.6 مليون جنيه، إلى جانب مبلغ مليار جنيه حصة وزارة المالية من حصيلة طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية بالبورصة.

وطرحت الحكومة في مارس الماضي4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، تم تنفيذ 95% منها من خلال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه مستثمرون أجانب، بقيمة 1.7 مليار جنيه، وبيعت بقية الأسهم في طرح عام.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام، وقتها إن تبلغ الحصيلة المتوقعة من بيع 4.5% من شركة الشرقية للدخان تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه تقريبًا.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وتحتكر شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" منذ تأسيسها في 1920، صناعة التبغ والسجائر في مصر.