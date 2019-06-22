بعد حصولها على 42 مليون دولار.. سويفل تخطط للتوسع في 3 مدن خارج مصر

كتب- محمد علاء الدين:

تخطط شركة سويفل المصرية للنقل الجماعي الذكي، التوسع في خدماتها بمدينتين أو ثلاث خارج مصر خلال العام الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مؤسس شركة سويفل، مصطفى قنديل، قوله إن الشركة تخطط للتوسع بمدينة لاجوس النيجيرية قبل نهاية العام الجاري، بعدما أتاحت خدماتها بالعاصمة الكينية نيروبي منذ عدة أشهر.

وتمكنت الشركة الناشئة المصرية من جمع استثمار بقيمة 42 مليون دولار من عدة شركات رأس مال مُخاطر، وهم "Vostok السويدية، وBECO Capital ومقرها دبي وMSA الصينية وEndeavour Catalyst ومقرها نيويورك.

وتستهدف سويفل استخدام الاستثمار الجديد في دعم توسعاتها بالأسواق الخارجية ولاسيما السوق الأفريقي، وتقدم شركة سويفل خدماتها في القاهرة والأسكندرية ونيروبي في كينيا.

وبدأت شركة سويفل خدماتها منذ عامين على يد مؤسسها مصطفى قنديل الذي كان موظفا سابقا في شركة كريم للنقل الذكي، واستثمرت شركة كريم نحو 500 ألف دولار بشركة سويفل في عام 2017 قبل أن تتخارج منها بعد أشهر قليلة دون إبداء أسباب.

وبدأت شركتي كريم وأوبر إطلاق خدمات النقل الجماعي للركاب باستخدام تطبيق الهواتف الذكية منذ نهاية العام الماضي، وذلك من خلال عدد من الخطوط المنتظمة في القاهرة والجيزة والأسكندرية.

وتوفر شركة سويفل خدمة حجز الرحلات في سيارات نقل جماعي من خلال تطبيق الهواتف الذكية، ويمكن من خلال التطبيق حجز محطة الركوب والنزول وتعمل في مناطق القاهرة والجيزة والأسكندرية.