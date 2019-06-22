إنبي تفوز بمشروع بترولي جديد في السعودية بقيمة 500 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول اليوم السبت في بيان صحفي إن شركة إنبي فازت بمناقصة عالمية كبرى لتنفيذ مشروع بترولي جديد في المملكة العربية السعودية بقيمة تجاوز نصف مليار دولار.

وأضاف البيان أن المشروع يعمل على معالجة الزيت الخام لزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن إنبي فازت بعد منافسة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية، حيث ستعمل كمقاول عام للمشروع بنظام تسليم مفتاح.

وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال شركة إنبي في المشروع التصميمات الأساسية والتفصيلية وشراء المهمات وأعمال التنفيذ وتجارب ما قبل التشغيل والمعاونة في التشغيل.

وبفوز شركة إنبي بالمشروع سيصل إجمالي حجم أعمالها في تنفيذ المشروعات البترولية في السعودية إلى أكثر من 1.25 مليار دولار، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان، أن المشروع يمثل نقلة نوعية جديدة لإنبي من حيث الحجم والتقنيات الفنية التي سيتم تنفيذ المشروع بها لينضم لقاطرة المشروعات البترولية في السعودية التي تنفذها الشركات المصرية بمعايير عالمية .

وأوضح بيان أن فوز شركات البترول المصرية بعقود جديدة خارج مصر يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة للتوسع في حجم أعمال شركاتها في الخارج استثماراً لما تمتلكه من خبرات عالمية وكوادر بشرية متميزة وكفاءة أداء وتوافر سابقة أعمال قوية لديها في تنفيذ المشروعات داخلياً وخارجياً بأعلى معايير الجودة وفي توقيتات زمنية قياسية.