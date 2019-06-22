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    سعر الدولار يسجل أدنى مستوياته عالميًا في 3 أشهر

    10:59 ص السبت 22 يونيو 2019
    سعر الدولار يسجل أدنى مستوياته عالميًا في 3 أشهر

    سعر الدولار

    القاهرة- وكالات:

    هبط سعر الدولار أمس الجمعة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات متضررا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة، بينما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملة الأمريكية مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

    ودفع ضعف العملة الخضراء اليورو للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ولقيت العملة الأوروبية دعما أيضا من بيانات أقوى من المتوقع بشأن نشاط الشركات في فرنسا وألمانيا.

    وبحسب رويترز، واصل الدولار خسائره لثالث جلسة على التوالي منذ أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

    ولمح المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع إلى أنهما مستعدان لتيسير السياسة النقدية للتصدي لتباطؤ اقتصادي عالمي وتفاقم التوترات التجارية العالمية.

    وصعد اليورو 0.69% إلى 1.1368 دولار في أواخر جلسة التداول وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مارس.

    وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.44% إلى 96.205 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من مارس.

    وقفزت العملة اليابانية في التعاملات الآسيوية إلى 107.045 ين مقابل الدولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من يناير قبل أن تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة بلا تغير يذكر عند 107.30 دولار.

    سعر الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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