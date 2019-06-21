مركز الصادرات الروسي: موسكو تعتزم إنشاء منطقة صناعية بمنطقة قناة السويس

موسكو- منال المصري:

قال أندريه سلبنوف المدير التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، إن روسيا تعتزم إنشاء منطقة صناعية روسية حاليًا في منطقة قناة السويس الاقتصادية في مصر.

وأوضح سلبنوف، في تصريحات خلال المؤتمر السنوي الـ 26 لـ"افريكسيم بنك"، أن سكان المنطقة الصناعية سيكون لديهم العديد من المزايا الرئيسية مثل القرب من قنوات النقل الحيوية، وعدد من الاتفاقيات التجارية مع مصر واللوائح التجارية المبسطة إلى أقصى حد.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الخمس سنوات المقبلة تحويل هذه المنطقة إلى حديقة صناعية شاملة للشركات الروسية.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد في فبراير من العام الجاري توقيع 8 شركات روسية مذكرات نوايا مع "أندري سلبنوف كأول اتفاقيات للشركات الروسية للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وقال أندري سلبنوف، إن المنطقة الصناعية الروسية ستعمل في المستقبل كمحطة لتعزيز البضائع والخدمات الروسية في إفريقيا.

وأطلق افريكسيم بنك أمس استراتيجية جديدة لدعم شركات تجارة التصدير في موسكو للدخول للسوق الإفريقي خلال جلسة خاصة بعنوان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأفريقيا.

وقال أندريه سلبنوف، إن الشركات الروسية تهتم باجتماعات افريكسيم بنك حيث تتميز المنتجات الروسية بالمنافسة المرتفعة، مشيرًا إلى أن خطتهم تركز على زيادة حجم الصادرات في السنوات المقبلة للقارة الافريقية خاصة بما تمتلكه حاليا إمكانات هائلة كسوق مبيعات.

وأشار أندريه إلى ارتفاع حجم الصادرات الروسية غير المتعلقة بالطاقة إلى 14.3 مليار دولار حيث تعد مصر وجنوب إفريقيا وزامبيا وأنغولا والجزائر ونيجيريا وكينيا مستهلكين أفارقة رئيسيين للصادرات الروسية غير السلعية.

وتوقع الخبراء أن يتضاعف حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة حيث قفز إجمالي حجم الصادرات بين روسيا وافريقيا بنسبة 18٪ ليسجل 17.5 مليار دولار.