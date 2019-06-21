بنديكت أوراما: أفريكسيم بنك يعتزم الطرح في البورصة لزيادة رأس ماله

كتبت - منال المصري:

قال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي التصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" إن البنك يعتزم طرح جزء من رأسمال البنك في البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ردًا سؤال لمصراوي، أن الهدف من الطرح في البورصة رفع رأس مال البنك وزيادة حجم أعماله، وأن البنك يدرس حاليا نسبة الطرح بالبورصة وكذلك خيارات الطرح في بورصة لندن أو أسواق أخرى .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية 26 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في موسكو.

وتعد مصر من أكبر المساهمين في رأس مال أفريكسيم بنك وكذلك مصر دولة المقر للبنك.

وأشار بنديكت أوراما إلى أن البنك ضخ تمويلات لدول أفريقية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الماضي واستحوذت مصر على 3 مليارات دولار بنسبة 37.5% من إجمالي التمويلات حيث تعد مصر بلد المركز الرئيسي وتأتي في مقدمة خطط البنك.

وأكد على زيادة حجم نشاط البنك في السنوات الماضية في دعم الدول الأفريقية من خلال مساهمتها في تنفيذ مشروعات تنموية مثل الطاقة والنقل والصرف الصحي ودعم التجارة البينية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وردا على سؤال ارتفاع نسبة الديون بالدول الأفريقية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، قال أوراما، إن نسبة الديون لا تقلق ومازالت في الحدود الآمنة فضلا عن استمرار تنفيذ الدول الأفريقية برامج الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف بنديكت" أثق أن إفريقيا لن تسقط في مصيدة الديون مقارنة بالدول الأخرى".

و"أفريكسيم بنك" هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف الأفريقية يهدف لتمويل وتشجيع التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتأسس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الأفارقة، والمستثمرين غير الأفارقة.