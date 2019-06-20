تراجعت 4 قروش.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد متوسط سعره في البنوك 4 قروش مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، مقابل 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس 4 قروش إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأجنبية في بنك البركة 4 قروش إلى 16.66 جنيه للشراء و16.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 5 قروش، إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 6 قروش إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين إلى 16.71 جنيه للشراء، بينما ظل ثابتا عند 16.81 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في بنك كريدي أجريكول 7 قروش إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.