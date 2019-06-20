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    انخفاض كبير في أسعار الأرز الشعير والطن يفقد أكثر من ألف جنيه

    04:52 م الخميس 20 يونيو 2019
    انخفاض كبير في أسعار الأرز الشعير والطن يفقد أكثر من ألف جنيه

    الأرز

    كتبت- شيرين صلاح:

    قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن أسعار الأرز الشعير تراجعت بنحو 25%، ليهبط سعر أرز الشعير عريض الحبة إلى حوالي 4700 ألف جنيه للطن مقابل 6 الآف جنيه، وسعر أرز الشعير رفيع الحبة 5100 ألف جنيه مقابل 7 الآف جنيه.

    وأرجع النجاري، تراجع أسعار الأرز الشعير إلى حالة الكساد الكبيرة التى تضرب السوق مما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب على الشراء.

    وأضاف أن تراجع أسعار أرز الشعير سيتنج عنه تراجع أسعار الأرز الأبيض في الأسواق.

    ووفقا لما قاله النجاري، فإن سعر كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة يبلغ حاليا 7 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عريض الحبة 10 جنيهات بالمضارب.

    وتوقع النجاري، أن يكون هذا الانخفاض في الأسعار مؤقت، حيث يزداد الطلب على الشراء الأرز بالأسواق باقتراب عيد الأضحي.

    " الطلب على الأرز بيكون كبير مع اقتراب عيد الأضحي والاحتياج بيصل إلى 300 ألف طن من الأرز الأبيض وكل الكميات إللى موجودة من الأرز الشعير لا تكفي لسد هذا الكم من الاحتياج، لذا اتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى"، بحسب قول النجاري لمصراوي.

    وقررت وزارة الري، في مارس الماضي، زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يستحمل الجفاف نوعا ما، كما توسعت وزارة التموين في الاستيراد في الفترة الأخيرة.

    الأرز الشعير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية
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