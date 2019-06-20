إنفوجرافيك| كيف ساهم تعافي الاقتصاد في استضافة أمم أفريقيا؟

كتب - محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على بطولة أمم أفريقيا التي فازت مصر باستضافتها، بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية.

وجاء في الإنفوجراف، أن تعافي الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، ساهما في فوز مصر بتنظيم هذه البطولات العالمية، حيث بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من "يوليو 2014- ديسمبر 2018" نحو 2.1 تريليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة "يناير 2019 – يونيو2020" نحو 1.8 تريليون جنيه.

كما شهد ترتيب مصر عالميًا تقدمًا واضحًا في العديد من المؤشرات، وفقاً لما رصده المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أوضح المنتدى ان مصر تقدمت في مؤشر البنية التحتية 42 مركزًا لتحتل المرتبة 56 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 98 عام 2014، وكذا تقدمت مصر16 مركزًا في مؤشر كفاءة النقل الجوي لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 59 عام 2014، وتقدمت في مؤشر كفاءة النقل البحري 41 مركزًا لتحتل المرتبة 39 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 80 عام 2014.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن مؤشر كفاءة الطرق شهد تقدمًا أيضًا بمقدار77 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 45 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 122 عام 2014، كما تقدم مؤشر الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون 81 مركزاً لتحتل مصر المرتبة 51 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 132 عام 2014.

وتحسن مؤشر القدرة على فض المنازعات بالطرق القانونية الرسمية بمقدار 42 مركزًا لتحتل المرتبة 64 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 106 عام 2014، وأخيرًا تقدم مصر في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة 95 مركزاً لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 138 عام 2014.

وأخيراً، فقد شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا، حيث وصل معدل النمو إلى 5.3% عام 2017/2018 مقارنة بــ 2.9% عام 2013/2014، كما ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 44.3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2019 مقارنة بــ 17.3مليار دولار بنهاية مايو عام 2014، وكذلك ارتفعت حجم الاستثمارات لتصل إلى 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018 مقارنة بــ265.1 مليار جنيه عام 2013/2014.