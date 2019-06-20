"يوليو على الأبواب".. 6 إجراءات سارة ينتظرها المصريون في السنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

تهل على المصريين بعد أيام من الآن السنة المالية الجديدة التي تبدأ من أول شهر يوليو المقبل وتنتهي بنهاية يونيو 2020، والتي من المنتظر أن تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تساهم في مواجهة أعباء المعيشة، وتدعم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع.

ومع اقتراب قدوم شهر يوليو، يرصد مصراوي في السطور التالية أبرز الإجراءات المنتظر تطبيقها مع بداية السنة المالية:

1- علاوة دورية وخاصة للموظفين:

من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من أول يوليو المقبل بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.

ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون بشأن صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، تمهيدا لإقراره قبل بدء السنة المالية الجديدة.

2- علاوة استثنائية للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

3- رفع الحد الأدنى للأجور:

كان الرئيس السيسي أعلن أيضا ضمن الإجراءات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك مع رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية.

4- زيادة المعاشات بنسبة 15%

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدءا من يوليو المقبل، وهو ما أقره البرلمان منذ أيام.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في 11 يونيو الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

5- رفع الحد الأدنى للمعاشات:

نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وذلك بدلا من 750 جنيهًا.

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها.

6- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي، أن القرارات الاجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الجاري.

وأصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا اليوم تضمن ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتبارا من أول يوليو المقبل، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".

ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا للبيان.

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