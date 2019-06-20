طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع

القاهرة- وكالات:

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى قوة سوق العمل على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال شهر مايو الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا للأسبوع المنتهي في 15 يونيو. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض بمقدار 37 ألف شخص إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو.